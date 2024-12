Nuovo colpo di scena, quel “sì” al Real Madrid che cambia il futuro rossonero. Ecco cosa trapela e gli scenari possibili a riguardo.

Il Milan dopo la vittoria convincente contro l’Empoli non perde tempo e, passo dopo passo, inizia a pianificare il prossimo futuro. Il mercato si avvicina e la società non intende trovarsi impreparata anche se dovrà fare i conti con una situazione decisamente non prevista.

Il Real Madrid è infatti piombato sul cammino rossonero in modo decisivo, quel “sì” ai Blancos promette di stravolgere i piani rossoneri aggiungendo un nuovo problema al Club di Via Aldo Rossi, un impedimento decisamente importante.

Il mercato che incombe quel “sì” al Real Madrid che promette problemi

Il Milan si appresta a vivere un calciomercato invernale all’insegna della prudenza e dell’oculatezza, con la ferma intenzione di concentrare le proprie risorse su un colpo ben mirato. Sebbene il periodo di gennaio non sia tradizionalmente favorevole per operazioni di vasto respiro, la dirigenza rossonera vuole sfruttare l’opportunità per potenziare la propria rosa e aggiungere un tassello decisivo nella rosa delle scelte di Fonseca. All’orizzonte si fa largo però una decisione decisamente spiazzante che potrebbe cambiare tutto nel prossimo futuro rossonero. L’ombra del Real Madrid inizia davvero a preoccupare.

Sì al Real Madrid e addio al Milan?

Il rendimento di Lucumì ha attirato l’attenzione dei grandi club europei, con il Milan tra i più interessati osservatori. Tuttavia, la sua prestazione nella recente sfida di Champions League ha ulteriormente alzato il suo profilo – scrive Milanlive.it – tanto da attrarre l’attenzione di osservatori del Real Madrid presenti allo stadio Dall’Ara. Il club spagnolo, guidato dal presidente Florentino Perez, considera Lucumì una possibile aggiunta alla propria schiera difensiva. Con un contratto valido fino al 2026, un trasferimento all’ombra del Santiago Bernabeu rappresenterebbe un’opportunità irrinunciabile per il giovane colombiano, un sì già annunciato. L’interesse sempre più marcato di questi club di prestigio pone Lucumì di fronte a una scelta di carriera potenzialmente trasformante. La sua eventuale partenza rappresenterebbe un duro colpo per i tifosi del Bologna, che vedrebbero sfumare uno dei pilastri della loro difesa. Nonostante ciò, la prospettiva di giocare in uno dei più grandi club al mondo potrebbe essere troppo allettante per Lucumì, pronto a valutare le sue opzioni nel prossimo futuro.

Giorgio Furlani

Un talento riconosciuto

Jhon Lucumì, colombiano classe ’98, è diventato un punto di riferimento indiscusso nella difesa del Bologna. Arrivato nell’estate del 2022, ha conquistato una maglia da titolare nonostante la concorrenza serrata, dimostrando sul campo le sue qualità tecniche e tattiche. Questa solidità difensiva, unita a momenti di brillantezza come il gol del pareggio contro il Lilla, ha contribuito a cementare il suo status di giocatore chiave per la formazione guidata da Sinisa Mihajlovic e, successivamente, da Vincenzo Italiano.

