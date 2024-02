Diego Simeone così in conferenza stampa per la sfida di Champions League Inter-Atletico Madrid, ricordi, aneddoti e una curiosità

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima di Inter-Atletico Madrid. Ecco le parole prima del big match di Champions League.

RICORDO INTER – «Sicuramente sono stati i due anni migliori della mia carriera all’Inter. Calciatori che abbiamo condiviso, un grandissimo ricordo della gente, ho dato tutto quello che aveva. Domani c’è sempre quella cosa nel corpo che ti viene quando arrivi in un posto che ti vuole bene. Come accaduto alla Roma anche alla Lazio».

PARTITA – «Beh, dobbiamo pensare che l’Inter è tra le 4-5 migliori squadre d’Europa. In campionato lo sta dimostrando, per come giocano davanti, per una finale straordinaria contro il City. Mi piace tanto come gioca, l’ho sempre detto, giocano in modo concreto e semplice per come lo intendo io. Come ha detto Koke lavorano a livello collettivo in maniera importante, ma chi vincerà più contrasti avrà più possibilità di vincere».

INTER – «Beh, abbiamo affrontato anche il Real Madrid che è sicuramente di altissimo livello. Tanto in campionato quanto in Copa del Rey».

LLORENTE IN CRESCITA – «È vero che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, magari più vicino a Correa. Ma non è un attaccante puro, dovremo pensare tanto stasera e domani vedremo cosa decidere».

GIOCO ATLETICO – «Noi giochiamo in base ai giocatori che mettiamo in campo, in base alle loro caratteristiche. Abbiamo fatto oltre il 90% di possesso palma contro il Las Palmas, ma facciamo una cosa in base all’avversario che incontriamo».

ZAMORANO – «Beh lui ha delle qualità assurde, quando ha tirato in porta ho un grandissimo ricordo di Ivan. Siamo contenti di essere andati avanti insieme».

ATLETICO MADRID CONDIZIONE – Abbiamo bisogno di lavorare con intensità, come quella avuta con Las Palmas e adesso dobbiamo affrontare un avversario che è in un grandissimo momento. Sappiamo che dovremo prenderci i nostri rischi, ma facciamo una cosa in base all’avversario che incontriamo».

GIOCATORE DA RUBARE ALL’INTER – «Il portiere, se potessi toglierei lui per segnare più facilmente (ride, ndr)».

INZAGHI – «Con lui parlavamo molto di calcio, aveva fame. Domani ci troveremo di nuovo, gli voglio bene, sono contentissimo di quello che sta vivendo all’Inter, sta gestendo molto molto bene un gruppo di ragazzi che lo accompagna tantissimo».

LAUTARO – «Sono ragazzi giovani. Sia Lautaro che qualcun altro che poteva venire dall’Inter, sono giocatori forti. Non c’è nessun rimpianto, gli sta andando tutto bene, sono contento per lui perché è argentino e perché lo sta facendo all’Inter»

