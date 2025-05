Tutto il pubblico del Roland Garros è rimasto a bocca aperta: Sinner è finito in ginocchio, è stato un momento da brividi.

Jannik Sinner ha superato senza troppi problemi il primo turno del Roland Garros. Il numero 1 al mondo ha battuto in tre set uno dei giocatori di casa, Arthur Rinderknech, approdando così al secondo turno dove se la vedrà con un altro francese, il veterano Richard Gasquet. Il 23enne di San Candido ha mostrato un buono stato di forma: dopo i primi due set, vinti piuttosto agevolmente, Jannik ha fatto un po’ fatica nella terza frazione – il suo avversario si era portato sullo 0-4 – ma è stato poi bravo a recuperare.

I bookmakers lo danno favorito per la vittoria in questo Roland Garros assieme a Carlos Alcaraz e la stragrande maggioranza degli appassionati di tennis sogna di godersi di nuovo una finale tra i primi due della classifica ATP come accaduto di recente negli Internazionali d’Italia a Roma.

Per ora Sinner vuole solo avanzare il più possibile e possibilmente migliorare la semifinale raggiunta lo scorso anno proprio a Parigi, dove alzò bandiera bianca contro Carlos Alcaraz solo al quinto set. Nel frattempo tutto il pubblico del Roland Garros è rimasto senza parole per un gesto del campione italiano che dimostra ancora una volta – se mai ce ne fosse ancora bisogno – il suo altissimo spessore umano.

Sinner in ginocchio: shock al Roland Garros, nessuno se l’aspettava

Dopo la vittoria contro Rinderknech il fenomeno altoatesino ha ringraziato gli spettatori, nonostante avessero ovviamente fatto il tifo per il giocatore francese. Sinner ha poi accompagnato Alex Corretja, ex numero 2 al mondo, nella zona dove si trova la targa tributo dedicata a Rafa Nadal. Solo qualche ora prima si era tenuta la cerimonia con protagonista proprio la leggenda del tennis mondiale (vincitore per ben 14 volte a Parigi), visibilmente commosso per l’omaggio ricevuto.

Sinner si è inginocchiato e ha tolto la terra rossa dalla targa per fare in modo che tutti potessero vederla più chiaramente. “Cosa posso dire? È un giocatore davvero speciale, credo che tutti lo sappiamo, ma soprattutto è speciale come persona, per quello che è stato e per quello che è ancora oggi – le parole di Jannik – Non è mai cambiato, nonostante tutti i suoi successi“.

Had to take a look at the Rafa plaque 👀#RolandGarros pic.twitter.com/1efYGBQu58 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2025

“Penso che possiamo ritenerci tutti molto, molto fortunati ad aver condiviso questo momento con lui – ha poi aggiunto Sinner parlando sempre di Nadal – È un modello per tutti noi“.