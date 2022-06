Se sul cileno i nerazzurri avrebbero fretta, sullo slovacco ci si aspetta un rilancio dei parigini.

L’Inter ha bloccato diversi giocatori ma non può sferrare il colpo decisivo per tesserarli per motivi economici, soprattutto dopo aver praticamente concluso con successo l’operazione riguardante il ritorno di Romelu Lukaku. La forbice tra domanda e offerta col Paris Saint Germain per Milan Skriniar si assottiglia sempre più, secondo SportMediaset a 68 milioni si potrebbe chiudere.

Arturo Vidal

Altre cessioni dei nerazzurri potrebbero essere quelle di Zinho Vanheusden che interessa allo Spezia e Andrea Pinamonti attratto dall’offerta dell’Atalanta. Il Flamengo riflette se ingaggiare o meno Arturo Vidal che lascerà sicuramente Milano probabilmente con il pagamento della buonuscita prevista dal suo contratto valido fino al 2023.

