I bianconeri non si faranno spiazzare da un’eventuale cessione di Matthijs De Ligt dato che è già partito lo studio dei profili che possano interessare.

Il mercato della Juventus non è entrato ancora nel vivo nonostante in alcune zone di campo ci siano notevoli lacune. La volontà di Matthijs De Ligt di non rinnovare potrebbe complicare ulteriormente i piani ma i bianconeri stanno già valutando le alternative.

Matthijs De Ligt

Bisogna comunque considerare innanzitutto che la scadenza del contratto dell’olandese non è così vicina quindi una sua cessione porterebbe tanti soldi nonostante tutto. Secondo il Corriere dello Sport il primo obiettivo diventerebbe Gabriel Magalhaes dell’Arsenal; difficile infatti arrivare a Nikola Milenkovic su cui l’Inter è molto avanti, Alessio Romagnoli potrebbe essere un’occasione a parametro zero.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG