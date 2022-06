L’attaccante nerazzurro interessa a molte squadre di Serie A ma lui continua a temporeggiare, forse adesso è arrivata un’offerta di suo gradimento.

Dopo la bella stagione disputata ad Empoli Andrea Pinamonti torna all’Inter ma non per restarci. i 13 goal realizzati in campionato mettono nelle condizioni i nerazzurri di ricavare un bel gruzzoletto. Il suo valore è di 20 milioni e sull’attaccante ci sono Monza, Fiorentina e Salernitana.

Andrea Pinamonti

A queste secondo si è aggiunta ieri l’Atalanta che sicuramente ha il gradimento del giocatore che finora di fronte alle altre offerte ha nicchiato. Sky Sport non menziona la cifra dell’offerta dei bergamaschi a Pinamonti ma sostiene che presto inizieranno i colloqui tra le squadre nerazzurre per vedere di trovare un accordo

