L’Inter aspetta Cuadrado, che potrebbe arrivare già in serata a Milano. Arrivano alcune novità anche per l’attacco

Juan Cuadrado è atteso già in serata a Milano, domani potrebbe arrivare la sua firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Sky Sport riporta i motivi per il quale i nerazzurri hanno scelto di ingaggiare il colombiano a parametro zero, e aggiorna sui movimenti per l’attacco in ottica calciomercato.

Il giornalista Matteo Barzaghi spiega: «Perché il colombiano? Rappresenta un giocatore pronto, con esperienza, pronto, forte e capace di dare nell’immediato un contributo all’Inter per l’obiettivo dichiarato, ovvero la seconda stella». La preferenza in attacco in questo momento sembra essere per Balogun e Morata.

L’articolo Sky – Ecco perché l’Inter ha scelto Cuadrado. Novità per l’attacco proviene da Inter News 24.

