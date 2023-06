L’Inter continua a monitorare la situazione relativa a Milinkovic Savic: sul centrocampista della Lazio c’è anche la Juve

Sergej Milinkovic Savic resta nella lista degli obiettivi di calciomercato dell’Inter per quanto riguarda il centrocampo, nonostante le attenzioni maggiori siano rivolte al momento su Davide Frattesi. Sky Sport spiega come stanno andando le cose tra i club, con l’interesse anche della Juve per il serbo.

Sia i nerazzurri che i bianconeri non avrebbero ancora intavolato alcuna trattativa con la Lazio. Ci sono stati soltanto dei dialoghi all’interno dei quali hanno chiesto informazioni ai biancocelesti, ricevendo la risposta di Lotito che fissa il prezzo a 40 milioni di euro.

L’articolo Sky – Milinkovic Savic, Inter e Juve hanno chiesto informazioni: Lotito fissa il prezzo proviene da Inter News 24.

