Sky Sport – Inter, Skriniar e Mkhitaryan vedono Istanbul. Solito dubbio in attacco per Inzaghi per la finale di Champions

Focus di Sky Sport sulle ultime partite dell’Inter tra campionato e finale di Champions League:

«Lukaku con Lautaro ha segnato più di tutti e da aprile a oggi ha fatto meglio di tutti. Sta bene Big Rom, ma credo che l’idea di partita di Inzaghi preveda Dzeko dal 1’, anche per tanti mesi Lukaku non lo ha avuto. Ci sono però settimane ancora davanti, c’è del lavoro, ci sono due gare di campionato. Da capire se tornerà Mkhitaryan, con le ultime due potrebbe tornare Skriniar, ma non credo giocherà dall’inizio a Istanbul. Lukaku partendo dalla panchina ha fatto i gol più importanti della sua stagione».

L’articolo Sky Sport – Inter, Skriniar e Mkhitaryan vedono Istanbul. Solito dubbio in attacco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG