Sky Sport – Morata Inter, l’Atletico fa muro: l’attaccante spagnolo parte solo con la clausola rescissoria

L’Inter deve trovare l’accordo con l’Atletico Madrid per Morata. I Colchoneros vogliono l’intera somma della clausola, pari a 21 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo, l’Inter fa resistenza e chiede un accordo.

Difficile far abbassare le pretese dell’Atletico, anche perché gli spagnoli non possono o non vogliono fare minusvalenze. A riportarlo è Sky Sport.

L’articolo Sky Sport – Morata Inter, l’Atletico fa muro: lo spagnolo parte solo con la clausola proviene da Inter News 24.

