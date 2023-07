Secondo Sky Sport UK, la trattativa tra Inter e Manchester United per Andrè Onana sta procedendo a vele spiegate: ecco le novità

Come rende noto l’emittente inglese, c”è molta fiducia da parte di Inter e Manchester United per trovare la quadra alla trattativa su Andrè Onana.

Il portiere camerunense, per il quale i nerazzurri hanno richiesto 60 milioni, potrebbe unirsi ai Red Devils grazie al rilancio di 52,5 milioni di euro, bonus inclusi.

UNITED ONANA– Il desiderio di Onana di entrare a far parte del club, oltre a soddisfare le richieste di Ten Hag, lo rende l’obiettivo principale per il ruolo di portiere. Tuttavia, lo United continua a valutare altre opzioni – tra cui Justin Bijlow, David Raya e Diogo Costa – nel caso in cui non si trovi un accordo con l’Inter.

L’articolo Sky Sport UK: Onana-United, c’è fiducia: ecco la cifra proviene da Inter News 24.

