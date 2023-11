L’ex centrocampista dell’Inter, Wesley Sneijder, ha raccontato alcuni aneddoti su Robben, suo ex compagno al Real Madrid

Intervenuto nel corso del programma Veronica Offside, l’ex centrocampista dell’Inter, Wesley Sneijder ha raccontato un simpatico aneddoto riferito al suo ex compagno di Nazionale ed al Real Madrid, Arjen Robben.

LE PAROLE – «Andavo spesso in un club, ma una volta dopo una partita anche Arjen voleva unirsi a noi. Mi ha chiamato e mi ha chiesto: “Wes, cosa dovrei indossare?”. Dico, cosa ne pensi, amico? Solo un bel vestito, sai, cravatta. È un posto davvero chic. Volevamo prenderlo in giro, perché un abito così elegante non era affatto necessario in quel posto. Così arriva lì in giacca e cravatta, si siede e Robben era davvero preso da se stesso. Ha bevuto un bicchiere vino rosso e alla fine della serata ha detto: “È stata una serata fantastica, vero?” Era rimasto solo seduto senza fare altro… Penso che sia questa la cosa grandiosa di quest’uomo. Ho vissuto davvero cose fantastiche con con Arjen, ho anche giocato a calcio con lui al Real, ho vissuto di tutto con la Nazionale olandese… Era leggermente al di sotto del livello di Messi e Ronaldo».

