Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato una breve dichiarazioni sulle ATP Finals attualmente in corso a Torino

Intervenuto ai microfoni di TV Play, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si è espresso così sul grande evento di tennis che si sta svolgendo a Torino: le ATP Finals con Jannick Sinner protagonista.

LE PAROLE – «A dire la verità, mi manca Federer, un tennista che ho ammirato tanto. L’ho anche incontrato e conosciuto, tutto ciò che ha fatto in campo e fuori è stato qualcosa di straordinario. Ora tifo Sinner perché mi piace il suo approccio alle partite, tutto il sentimento e la passione che che ci mette. Lui riesce sempre a tirare fuori qualcosa in un sport in cui sei sempre da solo».

L’articolo Zanetti: «Tifo per Sinner, mi piace il suo approccio alle partite» proviene da Inter News 24.

