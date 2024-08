L’ex trequartista, protagonista con i nerazzurri del Triplete, Wesley Sneijder si dice quasi certo che il suo connazionale lascerà il club.

Wesley Sneijder è stato intervistato da Goal.com in Arabia Saudita; ecco le sue dichiarazioni sull’Inter. “Credo che l’Inter disputerà di nuovo una grande stagione. Per quanto concerne la Champions League, la scorsa stagione avevo più di un presentimento. Quest’anno sarà più difficile: se guardate le altre squadre, sono migliorate molto. Sarei felice se l’Inter raggiungesse le semifinali”.

Gli olandesi dell’Inter

“Dumfries e De Vrij con gli Orange hanno fatto entrambi benissimo. Dumfries, si diceva che dovesse essere ceduto. Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino. Sapete come possono essere i giocatori quando non giocano: iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene. De Vrij ha giocato agli Europei e non sono sicuro che si aspettasse di essere un giocatore da prima squadra in nazionale. Ma ha fatto benissimo in Germania e sicuramente rimarrà all’Inter ancora un paio d’anni; Dumfries, invece, probabilmente quest’anno o l’anno prossimo se ne andrà”.

Il calcio arabo

“Sarò qui per le prossime Supercoppe italiana e spagnola al 100%. La gente non è accorsa in massa solo negli ultimi due anni, quando sono arrivate le grandi stelle. I tifosi erano già negli stadi a sostenere i loro giocatori e le loro squadre. Questa cosa non cambierà, però c’è più qualità nel campionato saudita. Sono felice per loro. Se in futuro porteranno giocatori più talentuosi, potranno crescere enormemente e diventare uno dei campionati più forti al mondo”.

