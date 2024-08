L’allenatore dell’Independiente Rivadavia Martin Cicotello ritiene che il difensore argentino vicino ai nerazzurri abbia grande potenziale.

Sportitalia ha intervistato Martin Cicotello che ha parlato della caratteristiche dell’obiettivo dell’Inter Tomas Palacios. “E’ un ragazzo con potenzialità importanti, tali da poterlo far diventare un giocatore d’élite un giorno. E’ un centrale che possiede un mix di fisicità e velocità. In più ha davvero ottime qualità tecniche che gli consentono di contribuire al gioco offensivo. Anche i suoi cambi di gioco sono un fattore”.

Come lo vedrebbe in Italia

“Penso che si adatterebbe bene. Fra i due campionati ci sono differenze importanti, ma lui è in grado di assimilare in fretta i concetti del calcio italiano. Ha intelligenza e personalità da vendere”.

Piero Ausilio

L’assenza nell’ultima partita

“Ci è stato chiesto, da parte della società, che non facesse parte della rosa per la partita di sabato scorso contro il Talleres. Questo per il fatto che ci sono situazioni importanti in corso”.

Il ruolo

“L’ho utilizzato sia come centrale di una difesa a 4, che come braccetto di sinistra in quella a 3. In quest’ultimo ruolo sta giocando ora”.

Il paragone con Bastoni

“Beh, Bastoni è già un giocatore fatto, uno dei migliori. Tomas è sulla strada giusta per arrivare a quei livelli. Deve crescere sotto certi aspetti, ma lo può fare. Il suo gioco aereo è buono, ma per la sua altezza credo possa crescere ancora di più lì”.

