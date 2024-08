La grande maggioranza dei giornali sportivi italiani nel corso di questa estate ha scritto che l’austriaco fosse sul mercato ma probabilmente non è mai stato così.

Si è parlato veramente a lungo del futuro di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: spesso, erroneamente, venivano accomunate le due situazioni ma in realtà solo il secondo è sempre stato sul mercato.

Un legame speciale nello spogliatoio

Marko Arnautovic si distingue non solo per le qualità tecniche ma per il ruolo cruciale che svolge fuori dal campo. Conosciuto per essere un “collante” dello spogliatoio, l’austriaco ha stretto un rapporto forte con tutti i compagni di squadra ma particolarmente con compagni Thuram e Calhanoglu. Questa capacità di tessere legami profondi e significativi con i propri compagni contribuisce a creare un ambiente coeso e unito, essenziale per affrontare le sfide che ogni stagione calcistica presenta: Simone Inzaghi e la società hanno spesso sottolineato come l’ex Bologna sia fondamentale per questo.

Marko Arnautovic

Il retroscena

Il Corriere dello Sport si dice certo infatti che l’Inter non abbia attivamente cercato acquirenti per il giocatore né abbia espresso l’intenzione di cederlo; tuttavia, la porta per un suo possibile trasferimento rimane aperta. Tale situazione potrebbe evolversi, in particolare se Arnautovic dovesse trovare meno spazio in campo nelle prossime partite. Nonostante ciò, dall’Inter non sono giunti segnali che indichino un’imminente decisione in questo senso.

La mancanza

Oltre alle questioni legate alla possibile partenza di Arnautovic, l’Inter è consapevole di una lacuna nell’attuale rosa che però probabilmente non verrà colmata. Ci sarebbe bisogno di un giocatore che possieda la capacità di creare superiorità numerica. Tale carenza è sentita in modo particolare quando si tratta di sbloccare partite complesse, in cui la capacità di un singolo di fare la differenza può risultare decisiva.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG