I nerazzurri nella passata stagione si basarono molto sulla loro cerniera difensiva per vincere lo Scudetto: ora sembra esserci qualche crepa.

L’avvio della Serie A, condizionato dagli inattesi pareggi delle milanesi, ha offerto motivi di riflessione, e questo vale anche per i sostenitori dell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha iniziato il suo percorso con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca: 2-2 contro il Genoa.

Momenti di incertezza

Le 2 reti concesse al Genoa erano facilmente evitabili: la Gazzetta dello Sport prova ad analizzare i problemi in fase difensiva dei nerazzurri. Sembra che le difficoltà riscontrate non siano attribuibili solamente al singolo giocatore ma piuttosto a una generale mancanza di concentrazione e coesione difensiva.

Yann Bisseck

Mancanza di aggressione e cattiveria

L’Inter ha incassato lo stesso numero di reti subite nelle prime 6 giornate dell’anno precedente. Questo ha riportato alla luce alcune carenze già notate nel precampionato e ha sollevato dubbi sulla capacità della squadra di mantenere l’attenzione e l’aggressività necessarie nelle fasi critiche del match.

Una questione di esperienza e rinnovamento

C’è poi da sottolineare come il cuore della difesa dell’Inter sia composto da giocatori d’esperienza come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, rispettivamente in avvicinamento ai 37 e ai 33 anni di età. Nonostante il loro indiscutibile apporto in termini di esperienza e leadership, sorge spontanea la domanda se la loro età possa incidere sulla performance globale della squadra in una stagione lunga e impegnativa.

Scenari futuri

Nonostante i primi scivoloni, nel club regna un cauto ottimismo. Si ritiene infatti che, una volta alleggeriti i carichi di lavoro e ritrovata la giusta sintonia tra mente e fisico, i problemi evidenziati nelle fasi iniziali della stagione possano essere superati.

