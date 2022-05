L’ex centrocampista Wesley Sneijder che con l’Inter di Mourinho ha fatto il Triplete spiega uno dei giochi psicologici del portoghese.

Wesley Sneijder ha descritto al De Telegraaf quali sono i motivi che portano l’allenatore della Roma Josè Mourinho a fare un tipo di dichiarazioni alla vigilia di gare importanti. “Sinceramente mi è venuto da ridere quando ho letto che Mourinho ha detto di ritenere ingiusto che il Feyenoord abbia una settimana in più per preparare la finale di Tirana, mentre la Roma stava ancora giocando in campionato”.

Uefa Champions Europa Conference League

“Nel 2017 era arrabbiato per il fatto che l’Ajax potesse permettersi dodici giorni per la partita contro il Manchester United e che potesse preparare la sua squadra solo per tre giorni. È un gioco psicologico. Fa capire ai suoi giocatori quanto sia tutto ingiusto e li motiva affinché puniscano l’ingiustizia“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG