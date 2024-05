Il portiere dell’Inter Yann Sommer si gode il successo in campionato e l’affetto dei tifosi nerazzurri.

Il Corriere della Sera ha intervistato Yann Sommer che ha parlato della sua prima stagione all’Inter con un occhio al futuro. “Sono sincero: non avrei mai pensato che potesse essere così incredibile. È stata una giornata lunga, ma vedere le facce felici della gente tra la folla, i bambini, le famiglie, tutta la diversa umanità accomunata dal tifo, è stato speciale. Dovevamo dare qualcosa in cambio a queste persone che ci seguono tutto l’anno”.

La sorpresa più grande al suo arrivo

“Il fatto che tutti si conoscessero bene tra di loro in campo: le distanze, i meccanismi, la compattezza erano già molto buoni”.

Sulla difesa dell’Inter

“Di sicuro è una delle migliori. Ed è straordinario avere difensori così davanti a me che lottano come dei pazzi per proteggere la porta. Ma è tutto il lavoro di squadra che è fondamentale”.

Yann Sommer

Il suo compagno Marcus Thuram

“Magari in Bundesliga non era così costante, ma sapevo che era un grande giocatore e poteva ancora crescere molto accanto a compagni così forti. Ha portato tanto alla squadra e sono felicissimo per lui”.

Sul possibile arrivo di un portiere più giovane

“Non so cosa succederà, non ho ancora parlato col club e non so se l’idea sia davvero questa. Alla fine deciderà la società e ne parleremo”.

L’eliminazione dalla Champions

“È stato un grande dispiacere uscire così, ma abbiamo imparato una volta di più quanto contano i piccoli dettagli. E proveremo a fare meglio il prossimo anno”.

