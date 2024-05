I nerazzurri questa volta dovrebbero affrontare i neroverdi con una formazione piuttosto rimaneggiata per permettere alle seconde linee di mettersi in mostra.

Il Sassuolo rischia seriamente di retrocedere trovandosi al penultimo posto in classifica con 5 punti in meno dell’Empoli quartultimo quando mancano 4 gare al termine della Serie A. Chiaramente mancherà il capitano Berardi che ha già chiuso la sua stagione a causa di un bruttissimo infortunio; i neroverdi sono stati l’unica squadra a battere la formazione di Inzaghi finora in campionato.

Emil Audero

Le probabili

Ballardini recupera Laurienté e sembrerebbe intenzionato a lasciare in panchina Matheus Henrique; in difesa è in dubbio Viti, in attacco attenzione all’ex Pinamonti. Secondo Sky Sport Inzaghi effettuerà qualche rotazione: per cominciare il portiere dovrebbe essere Audero. Nessuna novità in difesa dove è ancora indisponibile Acerbi; non si hanno certezze sui suoi tempi di recupero, l’italiano potrebbe anche aver concluso la stagione in maglia nerazzurra. Sulla destra torna Dumfries dopo la squalifica per il litigio con Theo Hernandez nel derby mentre a centrocampo ci dovrebbero essere le novità maggiori: dovrebbero partire titolari Asllani e Frattesi. Infine in attacco sembra possa essere confermata la presenza di Lautaro Martinez mentre c’è un ballottaggio riguardante Sanchez ed Arnautovic per il posto di fianco a lui; ecco le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

