Yann Sommer resta la priorità dell’Inter per la porta. Lo svizzero è partito in tournée con in Bayern Monaco ed è subito sceso in campo

Nella testa di Yann Sommer c’è solo l’Inter, ma intanto il giocatore è chiamato a rispettare i propri doveri, in attesa che i nerazzurri affondino il colpo decisivo per il suo arrivo. L’estremo difensore svizzero, infatti, è sceso in campo per un’amichevole del Bayern Monaco contro il Manchester City.

Il portiere è rimasto in campo fino al 45′, subendo un solo gol ma rischiando di combinare un pasticcio con il compagno di squadra Upamecano. È stato sostituito all’intervallo con Ulreich.

L’articolo Sommer Inter, il portiere in campo col Bayern: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

