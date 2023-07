Possibile intreccio di mercato per l’arrivo di Yann Sommer all’Inter. La Juve può aiutare i nerazzurri per l’arrivo del portiere svizzero

Simone Inzaghi e l’Inter sperano di avere al più presto a disposizione Yann Sommer. Il portiere avrebbe già trovato un accordo con i nerazzurri da tempo, ma il Bayern Monaco lo trattiene in attesa di trovare un sostituto (visto l’infortunio di Neuer).

Un importante assist a tale scopo potrebbe arrivare da una delle rivali dei nerazzurri, ovvero la Juventus. Come riferisce Il Giornale, tra gli obiettivi dei bavaresi ci sarebbe anche Szczesny, il quale potrebbe lasciare i bianconeri per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un suo trasferimento in Germania, aprirebbe le porte all’arrivo dello svizzero a Milano.

