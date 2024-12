I nerazzurri hanno recuperato un solo elemento in vista della gara di oggi pomeriggio in Sardegna.

La necessità di far fronte a un’emergenza difensiva ha portato a una sorpresa nella composizione della squadra dell’Inter che si appresta ad affrontare il match in Sardegna di oggi pomeriggio alle 18.

Le defezioni di alcuni membri chiave della squadra hanno stimolato scelte tattiche interessanti da parte del tecnico.

La probabile

Il recupero di Stefan de Vrij è sicuramente un’ottima notizia: l’olandese prenderà posto nella formazione titolare fra Bisseck e Bastoni. A centrocampo è confermato il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan mentre l’attacco sarà guidato dalla ThuLa. L’impegno sugli esterni vedrà Dumfries e Dimarco contribuire sia alla fase difensiva sia a quella offensiva.

Le condizioni degli acciaccati

Inzaghi sta usando l’approccio cautelativo nei confronti di Acerbi e Pavard: entrambi non sono stati convocati per la partita di oggi ma dovrebbero partire per la Supercoppa in Arabia. Inoltre, è imminente il rientro di Darmian in gruppo: anche quest’ultimo non seguirà la squadra in Sardegna, l’emergenza continua.

Stefan De Vrij

Giovane promessa in prima squadra

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha deciso di includere Matteo Motta, esterno mancino proveniente dalla Primavera, nell’elenco dei convocati per la trasferta in Sardegna. Motta è stato chiamato a colmare le assenze significative in difesa, quali quelle di Acerbi, Pavard e Darmian, dimostrando la fiducia dell’allenatore nelle giovani promesse del vivaio nerazzurro.

Leggi l’articolo completo Sorpresa Inter: la mossa inaspettata di Inzaghi per affrontare l’emergenza difensiva in Sardegna, su Notizie Inter.