Questa sera Cagliari-Inter, la situazione e dove vederla in TV

Ultima gara del 2024 per sardi e nerazzurri: ecco tutti i dettagli del match.

In un avvincente confronto che chiuderà l’anno calcistico, l’Inter si appresta ad affrontare il Cagliari in una partita che promette scintille e tensioni.

Il match, che si preannuncia carico di aspettative, pone di fronte due squadre in momenti di forma contrapposti.

Il momento dei padroni di casa

Il Cagliari si presenta a questo appuntamento in cerca di riscatto. Non avendo assaporato la gioia della vittoria nelle ultime tre partite, la squadra guidata da Nicola cerca di invertire questo trend negativo che l’ha vista realizzare un solo gol in questo periodo. L’ultima vittoria dei sardi risale a quasi un mese fa, quando riuscirono a imporsi per 1-0 contro l’Hellas Verona. Con un bilancio totale di tre vittorie e cinque pareggi in campionato, il Cagliari è determinato a chiudere l’anno con un risultato positivo.

Nerazzurri in cerca di filotto

L’Inter, dall’altro canto, naviga in acque ben più serene. La squadra nerazzurra è sulla cresta dell’onda, avendo incamerato quattro vittorie consecutive in campionato. Questo filotto di successi, arricchito dalle recenti vittorie contro Como, Hellas Verona, Parma e Lazio, testimonia lo stato di forma eccellente dei giocatori guidati da Inzaghi. Questa partita rappresenta per l’Inter l’ultimo impegno prima della pausa per la Supercoppa in Arabia, un appuntamento che vedrà i nerazzurri sfidare l’Atalanta in una semifinale molto attesa.

Dettagli della partita e dove seguirla

Il match tra Cagliari e Inter si svolgerà oggi, 28 dicembre alle 18:00, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. La partita, che si preannuncia ricca di emozioni, verrà trasmessa in esclusiva da Dazn.

