Crisi Lautaro: il sorprendente piano di Inzaghi per risvegliare il Toro prima del Cagliari

L’attaccante argentino vive la peggior astinenza dal gol degli ultimi anni: l’allenatore ha un piano per spezzare il digiuno, basterà?

In un mondo in cui il calcio regna sovrano e le pressioni possono schiacciare anche i talenti più luminosi, c’è un’arte che pochi tecnici possiedono: quella di mantenere viva la fiducia nei propri giocatori nei momenti di difficoltà.

È proprio questa maestria che Simone Inzaghi ha recentemente messo in campo per ridare energia al suo attaccante, Lautaro Martinez, attualmente alle prese con un periodo di astinenza da gol particolarmente lungo.

Il confronto

I numeri parlano chiaro e rivelano un momento particolarmente critico per Lautaro Martinez. Confrontando infatti le prestazioni attuali con quelle della scorsa stagione, emerge un netto calo nella realizzazione. Dai 15 gol segnati nelle prime 16 partite della scorsa stagione, l’argentino è sceso a soli 5 in questo campionato.

Altri dati

Ancora più preoccupante è il calo del numero di tiri in porta, passati da 53 a 38, un segnale evidente di un attaccante che probabilmente ha anche arretrato il suo baricentro in campo. È uno scenario che rispecchia la peggiore astinenza realizzativa vissuta dal giocatore negli ultimi tre anni, con una serie di partite prive di reti segnate che amplifica l’urgenza di trovare una soluzione: ed è qui che scende in campo l’allenatore.

Simone Inzaghi

Dialoghi costruttivi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi, con un approccio quasi fraterno, ha cercato di scuotere il morale dell’argentino, ricordandogli che anche i migliori possono attraversare periodi complicati. La strategia adottata dall’allenatore non è stata però quella di un confronto duro o critico, bensì di incoraggiamento e supporto, sottolineando che nessuno all’interno del club dubita delle capacità del giocatore, nonostante le recenti difficoltà sotto porta.

