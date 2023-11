L’ex portiere del Chievo Verona Sorrentino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter in ottica Scudetto

L’ex portiere Stefano Sorrentino alla MilanNews ha parlato dello Scudetto e, ovviamente, dell’Inter.

«Scudetto? L’Inter ha, sulla carta, l’organico più competitivo, ma forse l’età media è abbastanza alta. La Juve non ha le coppe europee e può dosare al meglio le energie. Il Milan invece è un gruppo giovane, con grande entusiasmo. Magari può incappare in qualche difficoltà, ma le basi per disputare un’ottima stagione ci sono tutte. Pongo i rossoneri, i nerazzurri e i bianconeri sul medesimo livello»

