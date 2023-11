Ex Inter, Le parole dell’ex attaccante nerazzurro Julio Cruz ha voluto parlare del possibile percorso della squadra di Inzaghi in Champions

Intervistato a DAZN, l’ex Inter, Julio Cruz, ha parlato del percorso nerazzurro in Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE– «Una competizione completamente diversa: in Serie A il percorso è lungo, hai tempo e modo di recuperare e rimediare agli errori fatti, mentre in Europa cambia tutto. Una volta superato il girone, ogni partita diventa decisiva: arrivare o meno in fondo, chi può dirlo. Dipenderà da vari aspetti, ovviamente mi auguro che l’Inter possa riprovarci e arrivare in finale: la squadra è forte, crederci è un dovere»

