L’ex portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha voluto dire la sua sul modo di calciare i rigori di Hakan Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Stefano Sorrentino si sofferma sul modo di calciare i rigori di Hakan Calhanoglu. Il suo pensiero sul rigorista dell’Inter.

RIGORI CALHANOGLU – «Per la legge dei grandi numeri anche Calhanoglu prima o poi sbaglierà un rigore. Se dovessi affrontarlo io andrei subito ad analizzare la sequenza dove di solito calcia, con annesse percentuali, poi è importante anche il risultato perché una cosa è tirare un rigore sul 3-0, un altro discorso è calciarlo sullo 0-0. Io da pararigori venivo a mia volta studiato dagli attaccanti avversari perché volevano capire come mi muovevo. Calhanoglu, per come li sta tirando adesso, è veramente complicato da intercettare, magari sbaglierà quando calcerà a mezza altezza che come traiettoria è maggiormente intercettabile per un portiere».

