Sorrentino: “Stasera Inter favorita ma la Juve ha 7 vite”

L’ex portiere del Chievo Verona Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’ per dire la sua sulla partita di questa sera tra Inter e Juventus. “La classifica dice che l’Inter è favorita ma la Juve ha sette vite come i gatti, lo ha dimostrato anche nell’ultima partita in campionato. Credo che stasera vedremo una finale bella, ricca e vibrante”.

Una finale, si sa, non ha una favorita. I nerazzurri vogliono confermare il momento positivo e alzare il primo trofeo dell’era Inzaghi, i bianconeri dimostrare il loro valore fino alla fine. Stasera andrà in scena l’edizione numero 34 della gara che vede affrontarsi i campioni d’Italia e i detentori della coppa nazionale. Nell’ultimo precedente di Supercoppa del 2005 la spuntarono i nerazzurri grazie a una rete di Juan Sebastian Veron.