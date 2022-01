Supercoppa Italiana, Inter-Juventus: le formazioni ufficiali

Inter e Juventus scenderanno in campo tra poco per la finale di Supercoppa Italiana, match che si disputerà allo stadio San Siro (fischio d’inizio alle ore 21). Ecco gli schieramenti scelti dai due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, per questa super sfida tanto attesa.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2 – Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Danilo, Dybala, Pellegrini, Kean, Bonucci, Kaio Jorge, Bentancur, Ake, De Winter. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Bindoni, Imperiali

Quarto Uomo: Fabbri

VAR: Mazzoleni

Assistente VAR: Longo