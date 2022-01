SuperCoppa: Allegri vede il bicchiere mezzo pieno

L’Inter vince la SuperCoppa italiana con un goal di Alexis Sanchez al 121′; l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non si scompone e analizza con freddezza la gara a Mediaset cercando i lati positivi. “Abbiamo giocato contro quella che al momento è la squadra più forte del campionato italiano, creando molte occasioni e concedendo poco. Potevamo segnare due gol. Nei primi 10′ loro hanno preso il sopravvento, poi siamo usciti fuori”.

“Sconfitta che brucia e che ci deve far entrare dentro una rabbia per campionato e Coppa Italia. Bisogna guardare il lato positivo. Sconfitta che bisogna subito mettere da parte. C’è unità d’intenti, Rugani ha giocato bene e anche Alex Sandro, nonostante l’ingenuità finale, è tornato ai suoi livelli. Dybala? Dopo l’infortunio non era in grado di giocare tante partite di seguito. Stasera c’era la possibilità di giocare i supplementari così l’ho tenuto inizialmente in panchina. Abbiamo iniziato timorosi, poi abbiamo preso fiducia e giocato con calma e lucidità, concedendo praticamente nulla nel secondo tempo“.