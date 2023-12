Il 18 dicembre l’Inter scoprirà la sua avversaria negli ottavi di finale della Champions League 2023/24: ecco come vedere i sorteggi

Il prossimo lunedì 18 dicembre, alle ore 12:00, Nyon ospiterà l’atteso evento dei sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League. L’Inter, al secondo posto nel Gruppo D, si prepara ad affrontare un avversario di prestigio tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona.

Per coloro che desiderano seguire in tempo reale questo momento cruciale, il club nerazzurro offre diverse opzioni di visualizzazione. A partire dalle ore 11:20, Inter sarà in diretta streaming su piattaforme come Inter TV, inter.it, Inter Official App, YouTube e Twitch. Durante la trasmissione, gli appassionati potranno accedere a un’analisi approfondita delle possibili avversarie dell’Inter, seguita dal live del sorteggio.

