Stefano Agresti si è espresso a proposito della rosa dell’Inter, manchevole di un attaccante di spicco: le sue dichiarazioni

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Agresti si sintonizza sull’Inter e sul reparto offensivo, con un focus su Sanchez.

INTER– «Per quanto riguarda l’attaccante dell’Inter io lo sostengo dall’estate. Qualcuno magari non l’ha presa benissimo, da quest’estate sostengo che l’Inter ha due attaccanti di rincalzo che non sono minimamente paragonabili ai due titolari. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic a mio avviso non sono all’altezza di essere delle alternative di un club come l’Inter. Entrambi hanno trentaquattro anni, Arnautovic da tantissimo tempo non faceva parte di una grande squadra e spesso ha problemi fisici. Sanchez è stato mandato via un anno e mezzo fa dall’Inter, pagandogli anche una lauta buonuscita. Alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram servirebbe un attaccante di riserva più forte di quelli che ha. Auguriamo che a loro non venga neanche un raffreddore, ma se dovesse venire i sostituti lasciano un po’ di preoccupazione. Almeno a me, da osservatore, sembra difficile che possano sostituire i titolari in modo adeguato».

L’articolo Agresti sull’Inter: «Serve un altro attaccante, Sanchez era stato cacciato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG