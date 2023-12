Xavier Jacobelli ha messo sotto la lente d’ingrandimento a Juve e l’Inter, paragonando le due squadre sulle reti fatte

In collegamento su Radio Radio, Xavier Jacobelli parla così della Juve e dell’Inter, mettendo a confronto le due squadre in lotta per lo scudetto.

LE PAROLE- «Credo che difficilmente Massimiliano Allegri possa cambiare le sue idee tattiche, alla luce dei risultati ottenuti in campionato. L’attacco della Juventus ha realizzato ventitré reti, quattordici in meno rispetto alle trentasette dell’Inter e tre in meno rispetto alle ventisei del Milan. Lamenta scarsa prolificità, ma stiamo parlando di una squadra che si è appena lasciata alle spalle dieci risultati utili consecutivi. E ha la seconda miglior difesa dietro all’Inter. Pagando questa tattica mi risulta difficile pensare che la Juventus possa cambiare la sua disposizione dall’oggi al domani».

L'articolo Jacobelli su Inter e Juve: «Difficile che Allegri possa cambiare, le reti in meno dell'Inter…» proviene da Inter News 24.

