Questa sera si svolgerà ad Appiano una cena tra i vertici dirigenziali dell’Inter per parlare di mercato e della finestra di gennaio

Come rivela calciomercato.com, questa sera l’Inter sarà impegnata in una cena ad Appiano Gentile per discutere di mercato e di possibili interventi nella finestra di gennaio.

INTER- Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire da Djaló. Il difensore chiede di poter lasciare la Francia già a gennaio, anticipando la chiusura della trattativa che l’Inter vorrebbe mantenere a giugno. Anche perché questa rosa ha lacune più evidenti: una sulla corsia di destra, visto che Cuadrado (ieri assente alla cena di Natale) continua a lamentare problemi al tendine. L’altra in attacco, perché Sanchez e Arnautovic non sembrano all’altezza dei titolari. Si potrà intervenire? La cena di questa sera servirà a chiarire anche questo

