Roberto Sosa, ex calciatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio della nuova avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.

PAROLE – «Kvara credo abbia sorpreso tutti lo scorso anno, nessuno si aspettava potesse fare certe cose. Al di là che negli ultimi due mesi non è stato il solito calciatore, ci può stare questo. Deve anche poter sbagliare un po’. E’ un ragazzo che ha un futuro davanti straordinario. Se vediamo i tecnici, troviamo sempre pregi e difetti. Anche su Garcia. E’ vero, anche io ho avuto qualche dubbio, visto che era in Arabia, in un campionato non competitivo. Però se ti richiamano in Italia hai una doppia motivazione».

