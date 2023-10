Le parole del ct De La Fuente dopo la qualificazione della Spagna: «Sono felice, abbiamo completato le tappe previste nel nostro programma»

La Spagna con la vittoria con la Norvegia ha staccato il biglietto di qualificazione ai prossimi Europei. Di seguito le parole del ct Luis De La Fuente a Teledeporte.

«Sono molto felice, abbiamo completato le tappe previste nel nostro programma. L’idea era quella di chiudere la qualificazione il prima possibile. Sono felice per tutte le persone che mi circondano e per i giocatori, che sono i veri protagonisti. Il bilancio? Imparo continuamente, bisogna essere umili. Tutta la Spagna deve essere molto contenta, abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante e potremo prepararci con tutto il tempo necessario per l’Europeo»

