Le parole di Pedri in vista dell’imminente inizio del Mondiale: «La stella che abbiamo cucita sulla maglia non è un peso»

Pedri sarà una delle giovani stelle della Spagna di Luis Enrique a questo mondiale. Di seguito le sue parole, rilasciate in un’intervista a Marca.

PESO DELLA MAGLIA – «La stella che abbiamo cucita sulla maglia non è un peso. Anzi, speriamo di metterne presto un’altra in modo che pesi di più per le generazioni future».

COSA GLI PIACE DI LUIS ENRIQUE – «Indubbiamente il modo con cui trasmette le cose. Può dirti di saltare da un precipizio, ma lo dice in un modo che ti convince che devi farlo e che funzionerà e quindi lo fai. Ci dà brevi messi ma specifici così sappiamo cosa fare. Se dai tante informazioni e lunghe è più facile sbagliare».

FAVORITE – «Penso lo siano Brasile e Argentina ma noi cercheremo di fare il meglio possibile per vincere. Dobbiamo provarci».

CON CHI VORREBBE SCAMBIARE LA MAGLIA – «Con Neymar. Penso abbia un valore diverso al Mondiale e poi non ho mai avuto modo di avere la sua».

