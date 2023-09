Santi Mina rischia l’arresto: per la polizia spagnola il calciatore ex Celta Vigo sarebbe a rischio di fuga e potrebbe lasciare il paese

Nuova svolta nelle vicende giudiziarie di Santi Mina, ex calciatore del Celta Vigo accusato di abusi sessuali. Il calciatore in estate aveva cercato il trasferimento all’estero per evitare il carcere e questo ha fatto preoccupare la giustizia spagnola.

Per questo motivo la Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia avrebbe disposto il ritiro precauzionale del suo passaporto elettronico e potrebbe chiedere l’arresto immediato del calciatore, condannato in secondo grado di giudizio.

