Il comunicato ufficiale della Spal su Daniele De Rossi, ex centrocampista e allenatore del club. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Spal su Daniele De Rossi.

COMUNICATO – SPAL comunica di aver raggiunto un accordo con Daniele De Rossi, Guillermo Giacomazzi, Emanuele Mancini, Marcos Alvarez e Simone Contran per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. La Società biancazzurra ringrazia Daniele, Guillermo, Emanuele, Marcos e Simone per l’accordo raggiunto ed augura a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro.

