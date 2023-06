Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato della finale di Champions League contro l’Inter

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Non arrivi in finale di Champions League se non sei una squadra forte. L’Inter ha conquistato la Coppa Italia, ha vinto quasi tutte le partite a fine stagione. Sono una squadra con un’identità chiara, un modulo e uno stile di gioco ben definiti: quello che fanno, lo fanno molto bene. Nessuno di noi crede che sarà facile contro l’Inter. E poi è una finale, si comincia sempre con le due squadre che hanno le stesse possibilità. Come vincere? Dobbiamo segnare un gol in più di loro, difendere meglio di loro, la solita storia di ogni partita… Ad essere onesti, penso che la chiave sia giocare come sappiamo. Vero che loro hanno il loro stile, ma anche noi abbiamo il nostro. Sono diversi, ma funzionano entrambi. Dovremo solo assicurarci che il nostro funzioni meglio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG