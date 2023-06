Il presidente dell’Inter Steven Zhang da importanti aggiornamenti sui suoi piani per il futuro del club.

Steven Zhang si confessa a tutto tondo alla Gazzetta dello Sport; in questo stralcio dell’intervista si parla del suo coinvolgimento nel club e delle voci di un’ipotetica cessione della società “L’Inter mi assorbe totalmente, vivo tanto la vita del club ma non entro sugli aspetti tecnico-tattici. Neanche con Inzaghi ne parlo, rispetto le sue scelte. Poi non parlo correttamente l’italiano ma lo capisco”.

“Oaktree è un fondo importante gestito da persone molto professionali. Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento. Tifosi tranquilli? Finchè ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva. Voci su acquirenti? No, siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all’Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”.

L’articolo Zhang vuole tenersi l’Inter: “Ecco cosa farò con Oaktree” proviene da Notizie Inter.

