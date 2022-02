Luciano Spalletti è amareggiato per l’eliminazione dall’Europa League avvenuta per mano del Barcellona.

Luciano Spalletti ha espresso il suo parere a Sky Sport dopo a brutta sconfitta subita dal Barcellona. “Bisogna essere onesti, noi abbiamo sbagliato di più di quanto siamo abituati. Il Barcellona è stato bravo. Sono stati agevolati anche da questo episodio iniziale. De Jong l’ha messa all’incrocio dei pali. Poi quando siamo rientrati in partita, purtroppo abbiamo subito il terzo”.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“È stato tutto più difficile. C’è un grande dispiacere perché stasera si era ritrovato il clima Napoli allo stadio Maradona. Non siamo mai riusciti a rimetterla in pari o in discussione. Io sono il primo responsabile quando la squadra non riesce ad avere un atteggiamento corretto. Questa sera abbiamo cercato di fraseggiare, provando a uscire dalla difesa, ma non riuscivamo a trovare il giocatore tra le linee e nemmeno sulla trequarti. Loro ci pressavano alto e non abbiamo trovato l’uscita, così loro hanno continuano la partita sicuri della loro forza”.

