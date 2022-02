Luciano Spalletti è contento della vittoria ottenuta a tempo scaduto contro la Lazio ma risponde anche alle critiche piovute sulla sua squadra.

Luciano Spalletti analizza così il 2-1 conquistato a Roma contro la Lazio. “Questa è una grande squadra, questi sono ragazzi che non hanno paura di niente. Ci rompono i coglioni dicendo che non abbiamo carattere, e invece la mia squadra ne ha eccome. Non abbiamo accettato il pareggio contro una Lazio che sta molto bene e siamo andati a prenderci il successo. Noi lottiamo per grandi obiettivi, siamo davanti a squadre attrezzate. Ma non si può dire che dobbiamo vincere altrimenti è fallimento, questo non è vero e non è giusto“.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Anche questa settimana lo hanno detto. C’e’ una brutta atmosfera attorno a questa squadra. Si vuol dire che non hanno carattere. Voglio vedere che cosa dicono ora. E’ chiaro che ci sono tante partite da giocare, da vincere, ma è una squadra che ha delle potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità perché nel secondo tempo lo ha fatto vedere. La Lazio palleggia bene, ha valori, te li ritrovi sempre addosso, poi nel primo tempo qualche pallone l’abbiamo perso. Non siamo molli, siamo forti“.

