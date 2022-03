Il tecnico del Napoli ritrova il Milan dopo la vittoria della gara di andata a San Siro.

Sono stati molto vicini in passato Luciano Spalletti e il Milan. Domani saranno avversari in uno scontro diretto che promette spettacolo. Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa della stagione di rossoneri e partenopei: “Noi abbiamo avuto tanti infortuni, penso pure il Milan, abbiamo dovuto sistemare tante cose, qui c’è stata la bravura dei giocatori, contagiati non solo per il Covid ma anche nel distribuirsi le qualità nelle staffette.

Noi abbiamo costruito nelle difficoltà la forza della squadra, poi su altre situazioni non trovo altro e faccio i complimenti al Milan per il percorso di Pioli negli anni, ha costruito una grande squadra con Massara che conosco bene, con Maldini ho parlato diverse volte, sono un club forte”.

