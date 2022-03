Il dirigente rossonero si guarda indietro ed è soddisfatto del percorso intrapreso con Elliott.

Frederic Massara ha parlato a Tuttosport del progetto rossonero in atto e delle aspettative di sviluppo del Milan con il progetto Elliott. Ecco le parole del dirigente meneghino in merito: “Un percorso iniziato due anni e mezzo fa che ci sta dando tanto soddisfazioni. Venivamo da una situazione economica non semplice, da scelte difficili con qualche addio.

Ma siamo stati fortunati perché abbiamo un gruppo di ragazzi meravigliosi che continuano a sorprenderci anno dopo anno e che speriamo continuino a farlo“. Il Milan sta portando avanti con buoni risultati una politica che guarda ai giovani talenti. Il mercato è sostenibile e i costi devono essere tenuti sotto controllo. Basterà per vincere? Il campo per ora sta dando ragione a Pioli e ai suoi uomini.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG