L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ammette quanto ha pesato la sconfitta col Milan ma ritiene possibile ancora lottare per lo Scudetto.

Luciano Spalletti ha parlato così a DAZN dopo la vittoria a Verona. “Abbiamo fatto una partita di sacrificio e di attenzione in alcuni momenti. Abbiamo tirato fuori carattere e buone capacità di contrasto. Se riusciamo a mantenere questo livello, possiamo ancora inserirci nella lotta scudetto”.

“Questa settimana è stata pesantissima. Il Milan poteva darci il visto per esserci fino in fondo e lo scudetto rappresenterebbe una gioia infinita e invece ci è crollato tutto. Ma in quella gara non siamo stati noi stessi, abbiamo preso anche un gol non pulitissimo. La piazza vuole che abbiamo continuità e anche qualcosa in più. È una situazione stimolantissima, abbiamo ancora possibilità importanti da giocarci”.

