Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti è stato ovviamente sollecitato nuovamente sul caso riguardante i due difensori.

Stasera l’Italia giocherà alle 22 italiane la prima delle due amichevoli previste in questi giorni: Francesco Acerbi ovviamente non ci sarà per via della vicenda accaduta in Inter-Napoli che ancora deve essere chiarita. Luciano Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa. “Se ne parla più di quanto sia avvenuto. Io parlo spesso con tutti, tento di rendermi conto delle situazioni. Ma bisogna andarci piano. Conosco entrambi, sono due bravi ragazzi. C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto. La Procura farà ancora più luce sulla situazione“. Qualora fosse accertata la colpevolezza dell’interista appare praticamente certo che non verrà convocato per l’Europeo della prossima estate. Acerbi rischia una squalifica di 10 giornate o anche maggiore ma l’Inter potrebbe prendere provvedimenti ancora più duri; non resta che aspettare il verdetto della Procura atteso per l’inizio della settimana prossima.

Verso le convocazioni per l’Europeo di giugno

“Incide tutto. Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato, ci porteremo dietro quello che succederà come comportamento in queste due amichevoli. Andremo a vedere qualcuno di nuovo, c’è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l’Italia e avendo il bisogno di creare sempre roba più forte e roba nuova è chiaro che si va a fare queste prove e poi ci si porta via i risultati di queste prove“.

