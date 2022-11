Spalletti sul rigorino con l’Empoli: «Non può essere questa una polemica che ci riguarda». Le parole del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza del “rigorino” contro l’Empoli, che ha fatto infuriare i tifosi del Milan e non solo… Ecco di seguito le parole del tecnico del Napoli:

«Non può essere una polemica che ci riguarda ciò che succede nelle partite, perché si ritorna lì: noi abbiamo il nostro di principio, di biglietto da visita. Vogliamo fare calcio, una roba interessante in grado di coinvolgere il sentimento degli sportivi. Io potrei prendere tutti i giornali e cosa avevano detto di questo ‘rigorino’ e verrebbero fuori cose divertenti… E poi mi sembra molto simile a quello che subimmo contro il Lecce, dove a vederlo mi viene un’analisi facile. Ma ritorno alla chiusura come l’avevo iniziata: per il calcio che vogliamo fare, non può essere questa una polemica che ci riguarda».

