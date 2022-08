Le parole di Dragowski dopo la sconfitta dello Spezia contro l’Inter: «Felice di essere qui: salviamoci il prima possibile»

Bartlomiej Dragowski ha parlato alla fine della partita persa dallo Spezia contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SPEZIA – «Mi sto trovando bene allo Spezia, sono felice di essere qui e faccio del mio meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile, in campo darò tutto. Con i ragazzi mi sono subito trovato bene, sono cambiate tante cose in poco tempo ma c’è molta intesa».

PARTITA – «La differenza di livello si è vista, è evidente che noi e l’Inter stiamo giocando due campionati diversi, credo che la loro rosa sia la più completa del campionato».

